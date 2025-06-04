Türkiye’de yeni yatırım teşvik sistemiyle çelik sektörü desteklenecek

30 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında Türkiye’de sanayi sektörleri için yapılacak teşviklerin ve devlet yardımlarının içeriği ve koşulları belli oldu. Yayımlanan belgede çelik sektörü özelinde büyük önem taşıyan maddeler yer alıyor.

Karara göre yatırımların devlet teşviği alabilmesi için asgari tutarı sağlamakla birlikte teknoloji hamlesi, yerel kalkınma hamlesi, stratejik hamle olarak adlandırılan başlıklar altındaki koşulları yerine getirmesi öngörülüyor. Bu koşullar arasında demir-çelik sektörü için en önemli olanlardan bazıları, yatırımın dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm planları kapsamında yapılacak olması. Yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma faaliyetlerinin geçtiğimiz yıllarda ağırlık kazandığı çelik sektörü bu açıdan teşvikler konusunda oldukça avantajlı durumda.

Bununla birlikte öncelikli yatırımlar başlığı altında üreticilerin ihtiyacını karşılamak için kuracağı güneş ve rüzgar santrallerine ve yerel kalkınma programına göre önemli bölgelere yapılan yatırımlara destek verilecek.

Devletin teşvik kapsamında sunacağı yöntemler arasında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, faiz ya da kâr payı desteği, makine desteği ve yatırım yeri tahsisi yer alıyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre yeni sistem Türkiye’nin sanayide yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji hedefleri doğrultusunda demir-çelik yatırımlarını daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirecek.