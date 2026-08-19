Habaş'ın Hatay'daki çelikhane projesinde ÇED raporu bakanlığa sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Yeşilköy çelikhane projesine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun bakanlığa sunulduğunu duyurdu. Aynı zamanda projeye ilişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısının 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yatırım bedeli 4,96 milyar TL seviyesinde olan çelikhanenin kütük üretim kapasitesinin yıllık 1,75 milyon mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi.

Sıcak kütükler doğrudan haddehaneye aktarılacak

Tesiste üretilecek sıcak kütüklerin soğutulmadan ve yeniden ısıtılmadan doğrudan sıcak haddehaneye aktarılabileceği, böylelikle nakliye avantajı sağlanacağı belirtildi. Üretilecek kütüklerin ağırlıklı olarak sıcak haddehanede girdi olarak kullanılacağı ancak talebe bağlı olarak piyasaya da sunulabileceği dile getirildi.

Planlanan tesiste kapalı hurda sahası, elektrik ark ocağı, pota ocağı, vakum ünitesi, sürekli döküm makinesi ve kütük üretim tesisi, su ve atık su arıtma tesisleri, toz toplama tesisi ve ilgili yardımcı ünitelerin yer alacağı aktarıldı.

Yıllık hurda tüketimi 1,96 milyon mt olacak

Tam kapasiteye ulaştığında çelikhanenin yıllık yaklaşık 1,96 milyon mt hurda tüketmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda üretimde yıllık 110.250 mt kireç, 6.125 mt ferrosilisyum, 21.000 mt ferrosilikomangan, 28.000 mt antrasit kömür ve 1.750 mt elektrot kullanılacağı da paylaşıldı.

İnşası 16 ay sürmesi beklenen projenin öngörülen ekonomik ömrünün 30 yıl olarak belirlendiği ifade edildi. Ancak Habaş, ekipman değişimi, teknolojik iyileştirmeler ve tesisin olası modernizasyonu yoluyla faaliyetlerini bu sürenin ötesinde de sürdürmeyi planladığını kaydetti.