Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında aylık %39,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %39,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,1 artış göstererek 276.615 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %43,7 ve yıllık %13,5 artışla 108.907 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,4’ünü oluşturdu.
Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına kıyasla %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,3 artış göstererek 23.438 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5’ini oluşturdu.