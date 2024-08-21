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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında aylık %39,3 yükseldi

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 11:38:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %39,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,1 artış göstererek 276.615 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %43,7 ve yıllık %13,5 artışla 108.907 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,4’ünü oluşturdu.

Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına kıyasla %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,3 artış göstererek 23.438 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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