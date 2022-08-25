Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %4,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,4 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,3 düşüş göstererek 111.904 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %26 artış ve yıllık %13,7 düşüşle 54.543 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %48,7’sini oluşturdu.
Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına kıyasla %62,4 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,6 düşüş göstererek 15.060 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,4’ünü oluşturdu.