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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %4,3 düştü

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:46:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,4 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,3 düşüş göstererek 111.904 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %26 artış ve yıllık %13,7 düşüşle 54.543 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %48,7’sini oluşturdu.

Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına kıyasla %62,4 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,6 düşüş göstererek 15.060 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,4’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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