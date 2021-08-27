Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %15,8 düştü

Cuma, 27 Ağustos 2021 11:31:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Haziran ayına göre %12,1 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %15,8 düşüş göstererek 116.988 adet seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %21,8 artış ve yıllık %23,9 düşüşle 63.218 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %54’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına göre %55,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artış göstererek 17.245 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14,7’sini oluşturdu.