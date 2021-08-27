﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
<

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %15,8 düştü

Cuma, 27 Ağustos 2021 11:31:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Haziran ayına göre %12,1 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %15,8 düşüş göstererek 116.988 adet seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %21,8 artış ve yıllık %23,9 düşüşle 63.218 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %54’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Haziran ayına göre %55,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artış göstererek 17.245 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14,7’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Ağu

Türkiye tüketici güven endeksi Ağustos’ta aylık %1,6 düştü
17  Ağu

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %31,4 arttı
16  Ağu

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %10,7 arttı
09  Ağu

İDÇ çelikhane kapasitesini iki katına çıkarmak için ekipman anlaşmalarını yaptı
04  Ağu

Türkiye’de araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %29,6 arttı