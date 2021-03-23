Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Şubat ayında %42,8 arttı

Salı, 23 Mart 2021 12:23:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ocak ayına göre %35,3 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %42,8 artış göstererek 75.902 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %42,6 düşüş ve yıllık %33,3 artışla 42.729 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %56,3’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına göre %47,3 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %60,1 artış göstererek 11.821 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %15,6’sını oluşturdu.