Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Şubat ayında %12,3 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 14:04:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ocak ayına göre %12,2 ve 2021 yılının aynı ayına göre %12,3 düşüş göstererek 66.567 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %17,7 ve yıllık %19,4 düşüşle 34.421 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %51,7’sini oluşturdu.

Bununla birlikte Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına göre %36,3 ve 2021 yılının aynı ayına göre %11,7 düşüş göstererek 10.437 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %15,7’sini oluşturdu.