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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında aylık %9,3 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 11:35:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %9,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %77,6 artış göstererek 192.600 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %32,1 düşüş ve yıllık %63,8 artışla 76.904 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,7’sini oluşturdu.     

Öte yandan Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına kıyasla %32,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,7 artış göstererek 18.729 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,4’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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