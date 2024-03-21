Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında aylık %9,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %9,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %77,6 artış göstererek 192.600 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %32,1 düşüş ve yıllık %63,8 artışla 76.904 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,7’sini oluşturdu.
Öte yandan Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına kıyasla %32,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,7 artış göstererek 18.729 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,4’ünü oluşturdu.