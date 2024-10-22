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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Eylül ayında aylık %0,5 yükseldi

Salı, 22 Ekim 2024 10:41:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,9 artış göstererek 212.451 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %17,1 ve yıllık %14,9 düşüşle 62.677 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %29,5’ini oluşturdu.

Öte yandan Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %4,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 düşüş göstererek 16.826 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %7,9’unu oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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