Türkiye’de araç satışları Ocak-Ekim döneminde %1,2 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4 düşüşle 97.274 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %12,2 artış ve yıllık %8,4 düşüşle 75.662 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %16,2 düşüş ve yıllık %15,2 artışla 21.612 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %1,2 düşüşle 947.166 adet seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %0,2 artışla 750.935 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %6,3 düşüşle 196.231 adet seviyelerinde kaydedildi.