Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında aylık %1,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,3 artış göstererek 209.401 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %19,1 artış ve yıllık %11,1 düşüşle 74.636 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %35,6’sını oluşturdu.
Öte yandan Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına kıyasla %1,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10 artış göstererek 17.088 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,2’sini oluşturdu.