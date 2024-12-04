Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,5 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %24,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 artışla 121.094 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %25 ve yıllık %3,5 artışla 94.595 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %22,6 ve yıllık %12,2 artışla 26.499 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,5 düşüşle 1.068.260 adet seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %0,5 artışla 845.530 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,4 düşüşle 222.730 adet seviyelerinde kaydedildi.