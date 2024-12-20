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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında aylık %9,8 geriledi

Cuma, 20 Aralık 2024 12:14:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %9,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 artış göstererek 188.966 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %13,7 artış ve yıllık %1,3 düşüşle 84.846 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %44,9’unu oluşturdu.

Öte yandan Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına kıyasla %14,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,7 artış göstererek 19.052 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,3’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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