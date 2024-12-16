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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

Pazartesi, 16 Aralık 2024 14:55:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %3,7 ve yıllık %15,4 düşüşle 117.377 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,1 düşerek 1.239.944 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %15,4 düşüşle 80.058 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %10,7 düşüşle 37.319 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 11 ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 düşüşle 822.361 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,7 düşüşle 417.583 adet seviyelerinde kaydedildi.

Kasım ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %72,1 olurken, Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %69,6 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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