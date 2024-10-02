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Türkiye’de araç satışları Ocak-Eylül döneminde %1,2 azaldı

Çarşamba, 02 Ekim 2024 11:15:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 düşüşle 85.540 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %2,7 ve yıllık %14,6 düşüşle 67.434 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %13,1 düşüş ve yıllık %1,6 artışla 18.106 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %1,2 düşüşle 847.692 adet seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %0,9 artışla 673.073 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %8,4 düşüşle 174.619 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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