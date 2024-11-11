Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %1,2 ve yıllık %10,4 düşüşle 121.970 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %7,3 düşerek 1.122.567 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7 düşüşle 85.155 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %17,6 düşüşle 36.815 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk on ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,8 düşüşle 742.303 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,8 düşüşle 380.264 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %75 olurken, Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %69,3 seviyesinde yer aldı.