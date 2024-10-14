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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,9 düştü

Pazartesi, 14 Ekim 2024 12:31:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %130,7 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 123.445 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %6,9 düşerek 1.000.597 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %2,7 düşüşle 85.573 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %11,2 düşüşle 37.872 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dokuz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 düşüşle 657.148 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,1 düşüşle 343.449 adet seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %75,9 olurken, Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %68,7 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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