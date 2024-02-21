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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %7,1 arttı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 11:45:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %7,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %33,3 artış göstererek 213.493 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %25,6 ve yıllık %39,2 artışla 113.269 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %53,1’ini oluşturdu.

Öte yandan Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları Aralık ayına kıyasla %39,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,4 artış göstererek 26.980 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,6’sını oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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