Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %35,4 düştü

Çarşamba, 23 Şubat 2022 14:08:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Aralık ayına göre %15,6 artış ve 2021 yılının aynı ayına göre %35,4 düşüş göstererek 75.829 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %41,5 artış ve yıllık %43,8 düşüşle 41.839 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %55,2’sini oluşturdu.

Bununla birlikte Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları Aralık ayına göre %40,1 artış ve 2021 yılının aynı ayına göre %26,8 düşüş göstererek 16.403 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %21,6’sını oluşturdu.