Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %24,1 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 14:40:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Aralık ayına göre %37,5 ve 2020 yılının aynı ayına göre %24,1 artış göstererek 117.313 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %36,7 ve yıllık %12,9 artışla 74.505 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %63,5’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları Aralık ayına göre %105,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %44,4 artış göstererek 22.414 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %19,1’ini oluşturdu.