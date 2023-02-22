﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %111,2 arttı

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:41:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %16,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %111,2 artış göstererek 160.162 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %44 ve yıllık %94,5 artışla 81.377 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,8’ini oluşturdu.

Öte yandan Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %48,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %51,7 artış göstererek 24.883 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %15,5’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak ayında %34,6 arttı

14 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak ayında %23,6 arttı

13 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %33,5 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya alacak

30 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %109,2 arttı

24 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2022 yılında %7 arttı

17 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2022 yılında %6 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Aralık döneminde %6,2 azaldı

05 Oca | Çelik Haberler

Oyak Renault yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimini askıya aldı

02 Oca | Çelik Haberler

Tofaş üretime geçici ara verecek

27 Ara | Çelik Haberler