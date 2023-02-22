Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak ayında %111,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %16,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %111,2 artış göstererek 160.162 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %44 ve yıllık %94,5 artışla 81.377 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,8’ini oluşturdu.
Öte yandan Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %48,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %51,7 artış göstererek 24.883 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %15,5’ini oluşturdu.