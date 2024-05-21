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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Nisan ayında aylık %13,4 düştü

Salı, 21 Mayıs 2024 10:45:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %13,6 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,4 artış göstererek 196.309 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %27,1 ve yıllık %4,5 düşüşle 64.694 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %32,9’unu oluşturdu.

Öte yandan Nisan ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %29,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,2 düşüş göstererek 13.915 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %7,1’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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