Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %46,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %5,3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %46,6 artış göstererek 112.709 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %10,2 düşüşle ve yıllık %21,6 artışla 46.626 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,4’ünü oluşturdu.
Öte yandan Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına kıyasla %14,5 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %20,9 artış göstererek 11.516 adet seviyesinde yer aldı. Aynı ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,2’sini oluşturdu.