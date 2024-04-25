Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart ayında aylık %17,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %17,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,2 artış göstererek 226.617 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %15,4 ve yıllık %16,2 artışla 88.718 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,1’ini oluşturdu.
Öte yandan Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına kıyasla %7,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,1 düşüş göstererek 19.618 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,7'sini oluşturdu.