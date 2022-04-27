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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart ayında %24,9 düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 11:21:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Şubat ayına göre %47,2 artış ve 2021 yılının aynı ayına göre %24,9 düşüş göstererek 97.974 adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %44,8 artış ve yıllık %37,6 düşüşle 49.861 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,9’unu oluşturdu.

Bununla birlikte, Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına göre %26,6 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %26,8 düşüş göstererek 13.214 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,5’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa otomotiv 

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