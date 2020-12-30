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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında %52,9 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 10:49:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ekim ayına göre %10,3 düşüş ve 2019 yılının aynı ayına göre %52,9 artış göstererek 102.636 adet seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %6,1 düşüş ve yıllık %51,3 artışla 66.565 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %64,8’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına göre %8,4 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %81 artış göstererek 14.605 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14,2’sini oluşturdu.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  otomotiv  |  benzer haberler »


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