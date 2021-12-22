﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında %13,5 düştü

Çarşamba, 22 Aralık 2021 11:35:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ekim ayına göre %3,5 artış ve 2020 yılının aynı ayına göre %13,5 düşüş göstererek 88.743 adet seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %0,6 artış ve yıllık %34,1 düşüşle 43.837 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %49,4’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına göre %13,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artış göstererek 15.038 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %17’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Ara

Çolakoğlu yeni yazılımla karbon salımını ve maliyetleri azaltacak
14 Ara

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %2,6 arttı
13 Ara

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,3 düştü
06 Ara

Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %1 arttı
24 Kas

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında %25,1 düştü