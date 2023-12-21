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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında %1,3 düştü

Perşembe, 21 Aralık 2023 11:01:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48,4 artış göstererek 182.301 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %13,8 ve yıllık %82 artışla 85.937 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %47,1’ini oluşturdu.

Öte yandan Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına kıyasla %5,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüş göstererek 16.4238 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9’unu oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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