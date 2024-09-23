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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ağustos ayında aylık %23,6 geriledi

Pazartesi, 23 Eylül 2024 12:25:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %23,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,2 düşüş göstererek 211.389 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %39,2 ve yıllık %26,2 düşüşle 66.210 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %31,3’ünü oluşturdu.

Öte yandan Ağustos ayında yeni kamyonet kayıtları Temmuz ayına kıyasla %24,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,2 düşüş göstererek 17.678 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,4’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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