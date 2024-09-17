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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %0,2 düştü

Salı, 17 Eylül 2024 11:04:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ağustos ayında aylık %3,7 düşüş ve yıllık %0,4 artışla 93.792 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %0,2 düşüşle 69.288 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %0,2 düşerek 792.256 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 639.721 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %3,3 düşüşle 411.905 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %1,3 düşüşle 227.816 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %0,2 artışla 23,30 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,8 düşüşle 6,80 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ağustos ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %4,6 ve yıllık %1,4 düşüşle 68.548 adet, binek araç ithalatı ise aylık %6,9 düşüş ve yıllık %0,4 artışla 51.856 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %9 artışla 548.260 adet ve binek araç ithalatı yıllık %7,6 artışla 429.928 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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