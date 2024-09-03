 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %0,2 arttı

Salı, 03 Eylül 2024 11:40:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,8 artışla 90.134 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %5,6 düşüş ve yıllık %0,2 artışla 69.288 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %13,4 ve yıllık %2,6 artışla 20.846 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,2 artışla 762.152 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %3 artışla 605.639 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %9,5 düşüşle 156.513 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında aylık %39,3 yükseldi

21 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,3 düştü

20 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5,4 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,1 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Haziran ayında aylık %14,6 yükseldi

19 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %3,7 arttı

02 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında aylık %18,4 yükseldi

26 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %5,4 yükseldi

21 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,5 düştü

20 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %6 arttı

04 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis