Türkiye’de araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %0,2 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,8 artışla 90.134 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %5,6 düşüş ve yıllık %0,2 artışla 69.288 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %13,4 ve yıllık %2,6 artışla 20.846 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %0,2 artışla 762.152 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde binek araç satışları yıllık %3 artışla 605.639 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %9,5 düşüşle 156.513 adet seviyelerinde kaydedildi.