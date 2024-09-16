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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %7 düştü

Pazartesi, 16 Eylül 2024 11:20:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %54,1 ve yıllık %26,7 düşüşle 53.502 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %7 düşerek 877.152 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %40,4 düşüşle 29.398 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %1,6 artışla 24.104 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,7 düşüşle 571.575 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,1 düşüşle 305.577 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %33,1 olurken, Ocak-Ağustos döneminde söz konusu oran %67,8 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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