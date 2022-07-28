Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Haziran ayında %4,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,8 artış göstererek 109.277 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %7,1 ve yıllık %16,6 düşüşle 43.285 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %39,6’sını oluşturdu.
Öte yandan Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %19,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %16,3 düşüş göstererek 9.271 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5’ini oluşturdu.