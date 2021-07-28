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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Haziran ayında %37,2 arttı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 10:19:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Mayıs ayına göre %35,7 ve 2020 yılının aynı ayına göre %37,2 artış göstererek 104.316 adet seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %35,4 ve yıllık %65,4 artışla 51.893 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %49,8’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına göre %16,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %38,3 artış göstererek 11.083 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,6’sını oluşturdu.


Etiketler: Avrupa  otomotiv  Türkiye  |  benzer haberler »


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