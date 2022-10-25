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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Eylül ayında %10,2 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 10:55:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %10,2 artış göstererek 102.506 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, yeni binek otomobil kayıtları aylık %17,3 ve yıllık %10,5 düşüşle 39.831 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38,9’unu oluşturdu.

Öte yandan Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %15,9 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %25,7 artış göstererek 14.388 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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