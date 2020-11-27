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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında %68,1 arttı

Cuma, 27 Kasım 2020 15:51:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Eylül ayına göre %8,2 ve 2019 yılının aynı ayına göre %68,1 artış göstererek 114.426 adet seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %29,7 ve yıllık %63,5 artışla 70.934 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %62’sini oluşturdu.

Bununla birlikte, Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına göre %7,7 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artış göstererek 15.949 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,9’unu oluşturdu.


Etiketler: otomotiv  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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