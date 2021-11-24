Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında %25,1 düştü

Çarşamba, 24 Kasım 2021 10:04:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Eylül ayına göre %7,9 ve 2020 yılının aynı ayına göre %25,1 düşüş göstererek 85.691 adet seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,1 ve yıllık %38,6 düşüşle 43.538 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,8’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına göre %15,6 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %17 düşüş göstererek 13.237 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %15,4’ünü oluşturdu.