Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %9,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %9,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %45,3 artış göstererek 199.259 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %4,9 ve yıllık %59,6 artışla 90.181 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45,3’ünü oluşturdu.
Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %17,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15 düşüş göstererek 19.281 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,7’sini oluşturdu.