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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %9,3 arttı

Salı, 23 Ocak 2024 12:15:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %9,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %45,3 artış göstererek 199.259 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %4,9 ve yıllık %59,6 artışla 90.181 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45,3’ünü oluşturdu.

Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %17,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15 düşüş göstererek 19.281 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,7’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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