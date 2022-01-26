Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %23,1 düştü

Çarşamba, 26 Ocak 2022 10:52:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Kasım ayına göre %26,1 ve 2020 yılının aynı ayına göre %23,1 düşüş göstererek 65.562 adet seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %32,5 ve yıllık %45,7 düşüşle 29.558 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45,1’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına göre %22,1 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %7,3 artış göstererek 11.707 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %17,8’ini oluşturdu.