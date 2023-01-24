Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %109,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %109,2 artış göstererek 137.173 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %1,9 ve yıllık %91,2 artışla 56.506 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,2’sini oluşturdu.
Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %5,2 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %43,2 artış göstererek 16.761 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,2’sini oluşturdu.