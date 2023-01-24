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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %109,2 arttı

Salı, 24 Ocak 2023 10:54:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %109,2 artış göstererek 137.173 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %1,9 ve yıllık %91,2 artışla 56.506 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,2’sini oluşturdu.

Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %5,2 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %43,2 artış göstererek 16.761 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,2’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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