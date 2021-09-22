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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ağustos ayında %7,7 düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 10:21:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Temmuz ayına göre %18 ve 2020 yılının aynı ayına göre %7,7 düşüş göstererek 95.896 adet seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %26,9 ve yıllık %18,3 düşüşle 46.208 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %48,2’sini oluşturdu.

Bununla birlikte, Ağustos ayında yeni kamyonet kayıtları Temmuz ayına göre %23,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 düşüş göstererek 13.230 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,8’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  otomotiv  |  benzer haberler »


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