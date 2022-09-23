Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ağustos ayında %16,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,1 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %16,5 artış göstererek 111.759 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %11,7 düşüşle ve yıllık %4,3 artışla 48.181 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %43,1’ini oluşturdu.
Öte yandan Ağustos ayında yeni kamyonet kayıtları Temmuz ayına kıyasla %17,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,1 düşüş göstererek 12.417 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %11,1’ini oluşturdu.