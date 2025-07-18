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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Haziran ayında %10 geriledi

Cuma, 18 Temmuz 2025 15:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %10 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüş göstererek 189.237 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %16,9 ve yıllık %4,5 düşüşle 72.361 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38,2’sini oluşturdu.   

Öte yandan Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %17,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artış göstererek 14.777 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %7,8’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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