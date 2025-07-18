Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Haziran ayında %10 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %10 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüş göstererek 189.237 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %16,9 ve yıllık %4,5 düşüşle 72.361 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38,2’sini oluşturdu.
Öte yandan Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %17,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artış göstererek 14.777 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %7,8’ini oluşturdu.