Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,2 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ekim ayında aylık %5,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,4 artışla 116.149 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %2,7 ve yıllık %19,9 artışla 90.695 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %15,6 ve yıllık %17,8 yükselerek 25.454 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %10,2 artışla 1.043.796 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %11 artışla 833.382 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %7,2 artışla 210.414 adet seviyelerinde yer aldı.