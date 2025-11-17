 |  Giriş 
Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,6 yükseldi

Pazartesi, 17 Kasım 2025 13:56:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %6,9 ve yıllık %8,1 artışla 131.878 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %3,6 artarak 1.163.425 adet seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %6,2 düşüşle 79.879 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %41 artışla 51.999 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 10 ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 düşüşle 717.321 adet ve ticari araç üretimi yıllık %17,3 artışla 446.104 adet seviyelerinde kaydedildi. 

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %73,9 olurken, Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %65,6 seviyesinde yer aldı.


