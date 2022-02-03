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Türkiye’de araç satışları Ocak’ta %12,8 düştü

Perşembe, 03 Şubat 2022 11:02:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre %38,7 ve 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %12,8 düşüşle 38.131 adet oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %33,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 29.020 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %51,2 düşüş ve yıllık %8,9 artışla 9.111 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  otomotiv  |  benzer haberler »


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