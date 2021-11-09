Türkiye’de araç satışları Ocak-Ekim döneminde %4,5 arttı

Salı, 09 Kasım 2021 12:06:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Eylül ayına göre %0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %40,1 düşüşle 56.746 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %6,6 ve yıllık %46,9 düşüşle 40.512 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %18,2 artış ve yıllık %11,7 düşüşle 16.234 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,5 artışla 614.891 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %2,2 artışla 475.312 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %13,2 artarak 139.579 adet seviyesinde yer aldı.