Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,1 arttı

Salı, 12 Mart 2024 11:36:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %22,9 ve yıllık %19,2 artışla 133.396 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,1 artarak 261.861 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %31,7 artışla 83.955 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %2,6 artışla 49.441 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,3 artışla 151.014 adet ve ticari araç üretimi yıllık %1,7 artışla 90.847 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %81,6 olurken, Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %74,1 seviyesinde yer aldı.