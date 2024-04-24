Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %2,9 arttı

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:33:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mart ayında aylık %2,4 artış ve yıllık %4,3 düşüşle 136.611 adet oldu. Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %2,9 artarak 377.070 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %0,4 düşüşle 87.260 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %10,4 düşüşle 49.351 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,3 artışla 238.274 adet ve ticari araç üretimi yıllık %4 düşüşle 138.796 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %83,5 olurken, Ocak-Mart döneminde söz konusu oran %76,9 seviyesinde yer aldı.