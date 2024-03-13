Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %52,1 arttı

Çarşamba, 13 Mart 2024 12:27:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Şubat ayında aylık %34,4 ve yıllık %30,7 artışla 110.797 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %39,7 artışla 82.277 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %52,1 artarak 146.318 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında motorlu araç ihracatı yıllık %4,1 artışla 164.560 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %2,7 artışla 100.232 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %6,2 artışla 64.328 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %9,1 artışla 5,95 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3 artışla 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Şubat ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %43,3 ve yıllık %56,1 artışla 73.513 adet, binek araç ithalatı ise aylık %34,1 ve yıllık %55,1 artışla 56.009 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %55,2 artışla 126.270 adet ve binek araç ithalatı yıllık %58,4 artışla 98.216 adet seviyelerinde yer aldı.